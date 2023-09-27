В Петербурге к октябрю почти не осталось свободных складских помещений

Доля помещений доступных для хранения достигла в Санкт-Петербурге исторического минимума, склады занимают еще во время реализации проекта, указали в консалтинговой компании Nikoliers.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Под конец сентября доля свободных помещений составила 0,4%. По прогнозу аналитиков, спрос на них продержится на высоком уровне вплоть до конца текущего года. На фоне такой активности арендаторов можно ожидать рост ставок на пользование помещениями.

Рынок складов пополнился за первые девять месяцев 2023 года на 241,4 тыс. кв. метров. Это на 41% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. До конца года для использования могут стать доступны еще 136 тыс. кв. метров.

«В условиях фактического отсутствия доступных площадей многие собственники не торопятся озвучивать запрашиваемую ставку, собирая сперва предложения потенциальных арендаторов, или повышают ставку в ходе переговоров, если на освобождающиеся площади претендуют несколько интересантов»,— сообщил старший консультант департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Илья Янеев.

Ранее «Ъ-СПБ» писал, что в Петербурге к концу сентября осталось 4,4% свободных коммерческих помещений от общего объема.

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