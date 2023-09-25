Доля свободных помещений в центре Петербурга достигла минимума с 2019 года

За четыре последних года уровень вакантности в стрит-ритейле в центре Санкт-Петербурга достиг минимального показателя. Ситуацию в торговой недвижимости 25 сентября оценили в консалтинговой компании Nikoliers.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Эксперты проанализировали показатель вакантности в стрит-ритейле, изучив коммерческую недвижимость в пяти основных торговых коридорах города. Относительно предыдущего квартала он сократился на 0,5 процентных пункта и достиг 4,4% к концу текущего месяца. До этого минимальная доля свободных помещений в Петербурге составляла 5,6%, эта отметка была зафиксирован в 2019 году.

Меньше всего доступных к реализации работы точек находятся на Большой Конюшенной улице (2,9%), за ней идут Невский проспект (3,8%) и Старо-Невский проспект (5,7%). В то же время на улице Рубинштейна доля свободных помещений возросла до 5,1% (+2,6 п.п.). Аналитики считают, что рестораторов стали интересовать другие локации для открытия заведений в городе.

Нормализация обстановки на рынке ритейла привела к тому, что уровень обновления арендаторов коммерческих помещений на ведущих торговых коридорах с начала 2023 года установился на отметке 10,2%, а за минувший квартал составил 2,4%. Если же за девять месяцев текущего года в Петербурге открыли 71 заведение (100 за аналогичный период 2022 года), то закрыли 62 (в прошлом году их было 77).

«Ресторанный рынок города продолжает активно развиваться как с точки зрения расширения крупных гастрономических сетей, так и с точки зрения открытия точечных кафе и ресторанов с уникальными концепциями. В ближайшие месяцы в городе ожидается еще ряд открытий, в том числе выход на рынок Петербурга московской ресторанной сети»,— анонсировала заместитель директора департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова.

Она указала, что в Петербурге до сих пор прослеживаются два тренда. На центральных улицах города стали чаще открывать заведения невысокого ценового сегмента, но в то же время рестораторы вводят несетевые места, вкладывая в них уникальную концепцию, внедряя оригинальное меню и уделяя особое внимание их дизайну.

Напомним, что время от времени работа ресторанов и баров в Петербурге ограничивается после рейдов. Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что деятельность четырех заведений на улицах Некрасова и Жуковского приостановили из-за нарушений в сфере оборота алкогольной продукции.

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