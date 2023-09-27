Армения просит ЕСПЧ обязать Азербайджан предоставить информацию о Варданяне

Правительство Армении обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по вопросу обеспечения защиты экс-госминистра Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубена Варданяна. Он был задержан азербайджанскими силовиками при попытке пересечь границу с Арменией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рубен Варданян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Рубен Варданян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В частности, мы потребовали от Баку предоставить информацию о месте содержания, состоянии здоровья Варданяна»,— сообщила пресс-секретарь офиса представителя Армении по международным правовым вопросам Асмик Самвелян «Интерфаксу». Другие подробности не приводятся.

Господин Варданян был задержан ранее сегодня, 27 сентября, на пограничном пункте «Лачин». Информацию о задержании распространили жена господина Варданяна Вероника Зонабенд и погранслужба Азербайджана.

Рубен Варданян с 1985 года жил в России. Forbes оценивал его состояние в 2021 году в $1 млрд (116-е место в списке богатейших россиян 2021 года). В сентябре 2022-го бизнесмен решил отказаться от российского гражданства и переехать в Карабах. В декабре того же года Владимир Путин удовлетворил его прошение о выходе из гражданства РФ. Занимал пост госминистра НКР с ноября 2022 года по 23 февраля 2023-го. Сторонник объединения НКР и Армении.

О развитии ситуации в Карабахе — в материале «Ъ» «В Горисе ничего не происходит».