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Коммерсантъ FM
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Спецпредставитель США сообщила о работе по передаче Украине российских активов

США работают над вопросом передачи Киеву замороженных российских активов, сообщила спецпредставитель США по вопросам восстановления экономики Украины, экс-министр торговли Пенни Прицкер. Она считает, что эти средства должны быть направлены на восстановление Украины.

«Они должны вносить свой вклад в восстановление. <...> Как это сделать юридически —- это то, над чем ведется работа»,— сказала госпожа Прицкер журналистам (цитата по Financial Times).

США уже несколько месяцев обещают передать Украине первые конфискованные активы — $5,4 млн, которые были изъяты у Константина Малофеева. США и ЕС ведут переговоры о введении налога на прибыль, которая была получена от замороженных российских активов. В администрации Джо Байдена такой вариант — вместо конфискации активов — считают «разумным». Кремль в ответ пригрозил Брюсселю и Вашингтону судом.

Подробнее о налоге — в материале «Ъ FM» «Налог на прибыль нашел поддержку».

Леонид Уварчев

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