Налог на прибыль нашел поддержку

В США поддержали план Евросоюза облагать налогом замороженные российские активы. Глава американского Минфина Джанет Йеллен в интервью Bloomberg назвала его разумным способом помочь восстановлению Украины. При этом, по ее словам, речи о полном изъятии активов не идет. Такой шаг был бы незаконным, заключила министр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton/File Photo, Reuters Фото: Shannon Stapleton/File Photo, Reuters

О том, что прибыль от замороженных российских средств могут обложить налогом, Bloomberg сообщал летом. План поддержали лидеры стран-членов союза, но раскритиковал европейский Центробанк. Регулятор опасался, что такая мера подорвет доверие к евро. По данным СМИ, возражал и Берлин.

Тем не менее, как узнало агентство, Еврокомиссия собирается официально вынести план на рассмотрение в ближайшие недели. Всего, как ранее оценивал американский Минфин, за пределами России ее активов заморожено на $280 млрд. Введение налога на сверхприбыль от заблокированных средств, по оценкам бельгийских властей, будет ежегодно приносить Евросоюзу €3 млрд.

Поддержка Вашингтона этот процесс ускорит, полагает юрист, партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов: «Исходя из заявлений, которые мы слышим, США готовы поддержать инициативу. Это означает, что, скорее всего, налог на заблокированные российские суверенные активы введут в еврозоне в ближайшее время, возможно, с 12-м пакетом санкций. С большой долей вероятности аналогичная правовая конструкция появится и в США.

Европейцам нужна поддержка Вашингтона с экономической точки зрения, чтобы исключить риски перетекания ликвидности из Европы в Штаты. Если только ЕС введет такие положения, у инвесторов еврозоны возникнут опасения по поводу хранения там активов.

Что касается схемы, с правовой точки зрения это не изъятие, а налог, то есть сами активы изымать не будут. Предполагается введение налога на прибыль.

Экономически у ЦБ России в еврозоне заблокированы €200 млрд, и они сгенерировали за полгода 2023-го €1,7 млрд прибыли. И вот ее хотят изъять. Уверен, налог будет близок к 100%. При этом сами заблокированные активы останутся заблокированы. Они продолжат генерить новые доходы, которые также будут изыматься. Очень красивая схема».

В Кремле, комментируя заявления министра финансов США, призвали владельцев активов «выносить свои суждения». «Если у них будет желание оспорить, будем прибегать к судебным инстанциям»,— заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”. При этом, когда в начале года Брюссель обсуждал возможность инвестировать замороженные средства, юристы ЕС одобрили механизм при условии, что в будущем деньги вместе с процентами вернут России.

Похожие правовые рамки, вероятно, будут и в схеме с налогом на сверхприбыль, говорит соруководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова: «Как я понимаю, потому что деталей нет, они будут взимать этот налог с собственных налогоплательщиков, которые получают данную прибыль. Финансовые организации, на счетах которых осели эти деньги, ими пользуются. Получается, что это даже не совсем вопрос уже внешней политики, а такая смешанная история.

Насколько я понимаю, нововведение коснется всех активов, с которых получают доход. Но о Центробанке речь идет потому, что это самая большая доля актива, эти средства технически легче всего инвестировать. Режим санкций предполагает, что при их снятии блокировка тоже снимается, то есть полученная прибыль должна вернуться. Думаю, РФ и подсанкционные лица, с которых снимут ограничения, оспорят это, но перспективы я оценивать не берусь».

Некоторые страны Евросоюза при этом по-прежнему ищут правовые возможности изымать заблокированные российские активы для помощи Украине. Как в начале месяца писал Bloomberg, Эстония первой среди стран ЕС готовится узаконить такую возможность без участия Брюсселя. Законопроект разрабатывает парламент. Агентство уточняет, что российские компании владеют в Эстонии активами примерно на €35 млн.

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Елизавета Скобцова