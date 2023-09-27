Командующий Черноморским флотом дал интервью после сообщений о его гибели

Командующим Черноморским флотом Виктор Соколов дал интервью телеканалу «Звезда». Он сообщил, что флот уверенно и успешно выполняет задачи, поставленные перед ним командованием. Накануне, 26 сентября, Украина утверждала, что Виктор Соколов погиб в результате удара по штабу флота в Севастополе.

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Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Виктор Соколов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Успешно выполняют задачи и надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и береговые войска. Вы знаете, что практически не сходят с экрана центрального телевидения подвиги наших морских пехотинцев»,— сказал командующий флотом.

Ракетный удар по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе был нанесен 22 сентября. По официальным данным Минобороны, в результате ракетной атаки один военнослужащий пропал без вести. После этого Силы спецопераций Украины заявили о гибели Виктора Соколова.

Вчера, 26 сентября, Минобороны опубликовало кадры заседания коллегии ведомства, на котором присутствовал командующий Черноморским флотом. Сообщения о гибели командующего прокомментировал пресс-секретарь Дмитрий Песков — он заявил, что такая информация в Кремль не поступала.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина