Мэр Варшавы: Зеленского понесло на Генассамблее ООН

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его выступление на Генассамблее ООН. Украинский лидер выступал против ограничений Польши и ряда других европейских стран по ввозу сельхозпродукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Czarek Sokolowski / AP Фото: Czarek Sokolowski / AP

«Дошло до очень грустной ситуации. Конечно, Владимир Зеленский переборщил. Зеленского понесло. Он не должен был произносить такие слова»,— сказал господин Тшасковский (перевод ТАСС).

Отношения между Польшей и Украиной обострились на фоне решения Варшавы продлить ограничение на ввоз украинского зерна, несмотря на снятие такого запрета Еврокомиссией. Господин Зеленский во время сессии Генассамблеи ООН на прошлой неделе заявил, что на фоне работы Киева по поставкам зерна «некоторые друзья в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер». По его мнению, эти страны помогают Россию.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий счел это оскорблением поляков. Президент Польши Анджей Дуда на этом фоне отменил встречу с Владимиром Зеленским. Господин Дуда назвал Украину утопающим, который может утащить за собой спасителя. Польские власти отмечали, что Варшава является третьим в мире поставщиком оружия Киеву после США и Великобритании.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Из зерна выросло что-то не то».

Леонид Уварчев