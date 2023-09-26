В Белгородской области при обстреле пострадала жительница приграничного села

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вооруженные силы Украины сегодня, 26 сентября, вечером обстреляли село Долгое Валуйского городского округа. По данным главы региона, пострадала женщина, она получила осколочное ранение головы.

«Бригада скорой медицинской помощи доставляет пострадавшую в центральную районную больницу»,— сообщается в Telegram-канале господина Гладкова. В сообщении отмечается, что при обстреле была пробита кровля одного жилого частного дома.

Село Долгое находится в 5 км от украинской границы.

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