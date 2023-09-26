Сафиуллин уступил Звереву в финале турнира по теннису в Китае

Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил представителю Германии Александру Звереву в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском городе Чэнду, следует из турнирной сетки на сайте ATP. Матч завершился со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Александра Зверева.

26-летний Роман Сафиуллин (55-я ракетка мира) поднялся в рейтинге АТР на 41-ю строчку. До матча с Александром Зверевым теннисист ни разу не выходил в финал турниров ATP. Лучший его результат — выход в четвертьфинал Уимболдона в этом году.

Александр Зверев (22-я ракетка мира) занимает 10-ю строчку в рейтинге. В 2020 году 26-летний теннисист вышел в финал Открытого чемпионата США на турнирах Большого Шлема. На Олимпийских играх в Токио он выиграл в финале россиянина Карена Хачанова и получил золотую медаль.