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Коммерсантъ FM
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Теннисист Карен Хачанов выиграл турнир в китайском Чжухае

Российский теннисист Карен Хачанов стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего в китайском Чжухае. В финале он сыграл с японским спортсменом Ёсихито Нисиокой, обыграв последнего со счетом 7:6 (7:2), 6:1. Встреча длилась 1 час 42 минуты. Призовой фонд турнира составляет почти $1 млн.

Фото: AFP

Фото: AFP

Этой победой российский спортсмен завоевал свой пятый титул ATP в карьере. Предыдущий титул спортсмен получил в 2018 году в Париже. В 2020 году Карен Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде.

25 сентября Карен Хачанов одержал победу над американцем Себастьяном Корду и вышел в финал турнира. Тогда российский теннисист Аслан Карацев уступил японцу Ёсихито Нисиоке в полуфинальном матче турнира. Матч продолжался 1 час 59 минут и завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу японского теннисиста.

Александра Горошилова

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