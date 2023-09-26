Украинские власти заявили о повреждении припортовой инфраструктуры в Одессе

Припортовая инфраструктура на юге Одесской области повреждена в результате атаки дронов, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер. По его словам, пострадали два человека, один из них госпитализирован.

«В Измаильском районе произошло попадание в припортовую инфраструктуру... Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, шесть фур загорелись»,— написал господин Кипер в Telegram, уточнив, что возгорания ликвидировали.

За текущий месяц припортовая инфраструктуры в Одессе уже несколько раз подвергалась атакам. 6 сентября пострадали объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры. Вчера, 25 сентября, взрывами было повреждено зернохранилище, а также находящийся в городе морской вокзал.

Лаура Кеффер