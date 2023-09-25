Издание Blic сообщило о стягивании сербской военной техники к границе Косово

Издание Blic со ссылкой на корреспондента сообщило, что утром 25 сентября на трассе из сербского города Кралево до сербского города Рашка были замечены грузовые платформы с военной техникой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Армия Сербии (жанровая фотография)

Фото: Darko Vojinovic / AP, Darko Vojinovic, File / AP Армия Сербии (жанровая фотография)

Фото: Darko Vojinovic / AP, Darko Vojinovic, File / AP

Город Рашка расположен примерно в 10 км от границы частично признанной республики Косово (признают примерно 100 государств, РФ не признает независимость региона).

В ночь на 24 сентября у деревни Банска (40 км к югу от города Рашка) примерно 30 мужчин в камуфляже и масках обстреляли косовский полицейский патруль, убив одного офицера. Днем они укрылись в близлежащем сербском монастыре, вступили в перестрелку с полицией, а с наступлением темноты скрылись.

25 сентября в Косово был объявлен днем траура в связи с убийством офицера Африма Буньяку. Полиция Косово вечером 24 сентября сообщила в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской), что 3 из 30 укрывшихся в монастыре вооруженных мужчин были убиты, еще 6 задержаны.

Премьер-министр Косово Альбин Курти возложил ответственность за действия вооруженной группы в Банске на Сербию. Президент Сербии Александр Вучич сказал, что мужчины в масках, действовавшие в Банске, не связаны с армией или полицией страны.

Подробнее о кризисе в регионе — в тексте «Ъ» «Сербия и Косово разошлись по сообществу».