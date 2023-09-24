Премьер Косово обвинил Сербию в убийстве полицейского

В ночь на 24 сентября неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края, сообщил премьер Косово Альбин Курти. В результате стрельбы погиб полицейский, еще один был ранен. В организации нападения господин Курти обвинил сербские власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альбин Курти

Фото: Johanna Geron / Reuters Альбин Курти

Фото: Johanna Geron / Reuters

«В населенном пункте Баньска в районе города Лепосавич было совершено нападение на косовскую полицию, в результате чего один косовский полицейский был убит, а другой получил ранения. В данный момент продолжается обстрел нашей полиции из огнестрельного оружия различного калибра. Нападавшие — профессионалы в масках и вооружены тяжелым оружием»,— написал Альбин Курти в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Как уточнил косовский премьер, стрельба началась около 3:00 по местному времени (4:00 мск). «Организованная преступность при политической, финансовой и материально-технической поддержке официального Белграда нападает на нашу страну»,— заявил господин Курти. Ответственность за стрельбу на Сербию возложила и президент Косово Вьоса Османи. По ее словам, косовские власти расценивают произошедшее как «открытую агрессию Сербии в отношении Косово». Сербская сторона информацию пока не комментировала.

14 сентября Альбин Курти впервые после резкого обострения отношений между Косово и Сербией в мае встретился с сербским президентом Александром Вучичем. Организованные Евросоюзом переговоры были нацелены на снижение напряженности на севере Косово и возвращение сторон к диалогу о нормализации отношений. Однако, по словам президента Сербии, переговоры завершились безуспешно.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Сербия и Косово разошлись по сообществу».