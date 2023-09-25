Госэкспертиза разрешила строительство на Геофизическом месторождении НОВАТЭКа

Главгосэкспертиза России одобрила строительство площадок добычи на Геофизическом нефтегазоконденсатном месторождении (НГМК) на полуострове Гыдан, сообщила пресс-служба ведомства. Месторождение является ресурсной базой для проекта НОВАТЭКа (MOEX: NVTK) Арктик СПГ-1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Геофизическое НГКМ было открыто в 1975 году на Гыданском полуострове, на побережье Обской губы. Проектируемый участок обустройства месторождения расположен в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Проект очередного этапа разработки Геофизического месторождения включает строительство десяти кустов скважин, а также размещение трасс газопроводов-шлейфов, по которым продукция скважин будет доставляться до установки комплексной подготовки газа (УКПГ)»,— приведены в сообщении слова главного эксперта проекта Евгения Рябчикова.

На новом участке газодобычи также разместят метанолопроводы, волоконно-оптовые линии связи, воздушные линии ВЛ-10 кВ, иные необходимые сооружения и коммуникации. Для подъезда к кустам скважин проложат межплощадочные автомобильные дороги, сказано в сообщении.

Застройщик — ООО «АРКТИК СПГ 1» (дочерняя компания НОВАТЭКа). Генеральный проектировщик — ООО «НОВАТЭК Научно-технический центр».

О ситуации на рынке СПГ читайте в материале «Сжиженный газ взял технологическую паузу».