Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Госэкспертиза разрешила строительство на Геофизическом месторождении НОВАТЭКа

Главгосэкспертиза России одобрила строительство площадок добычи на Геофизическом нефтегазоконденсатном месторождении (НГМК) на полуострове Гыдан, сообщила пресс-служба ведомства. Месторождение является ресурсной базой для проекта НОВАТЭКа (MOEX: NVTK) Арктик СПГ-1.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Геофизическое НГКМ было открыто в 1975 году на Гыданском полуострове, на побережье Обской губы. Проектируемый участок обустройства месторождения расположен в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Проект очередного этапа разработки Геофизического месторождения включает строительство десяти кустов скважин, а также размещение трасс газопроводов-шлейфов, по которым продукция скважин будет доставляться до установки комплексной подготовки газа (УКПГ)»,— приведены в сообщении слова главного эксперта проекта Евгения Рябчикова.

На новом участке газодобычи также разместят метанолопроводы, волоконно-оптовые линии связи, воздушные линии ВЛ-10 кВ, иные необходимые сооружения и коммуникации. Для подъезда к кустам скважин проложат межплощадочные автомобильные дороги, сказано в сообщении.

Застройщик — ООО «АРКТИК СПГ 1» (дочерняя компания НОВАТЭКа). Генеральный проектировщик — ООО «НОВАТЭК Научно-технический центр».

О ситуации на рынке СПГ читайте в материале «Сжиженный газ взял технологическую паузу».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...