В Серовском городском округе с 26 сентября введут особый противопожарный режим

С 26 сентября в Серовском городском округе Свердловской области вновь вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа. Он будет действовать до особого распоряжения властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«За истекшие выходные в связи с устойчивой теплой осенней погодой, отсутствием осадков и ягодно-грибным сезоном на территории Серовского городского округа зарегистрировано восемь лесных пожаров общей площадью более 200 га»,— сказано в сообщении.

На период действия особого противопожарного режима жителям запрещается: разводить костры в лесах, лесопарках и прилегающих к ним территориях; сжигать сухую траву, растительные отходы, мусор и другое; готовить пищу в лесах, как с использованием открытого огня, так и на углях.

Особый противопожарный режим на территории региона был отменен с 15 сентября, в Екатеринбурге его отменили еще 15 августа. Напомним, 25 апреля в поселке Сосьва начался пожар. Общая площадь составила 9 тыс. кв. м, уничтожено около сотни домов, лечебно-исправительное учреждение №23. Около 400 человек остались без жилья, двое погибли.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте