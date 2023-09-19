Полиция закрыла четыре бара на улицах Некрасова и Жуковского в Петербурге

Сотрудники экономической полиции Санкт-Петербурга 16 и 17 сентября провели рейд в барах и продуктовых магазинах на улицах Некрасова и Жуковского, в результате которого работа четырех баров была приостановлена из-за найденных нарушений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поводом для проверки стало нарушение, обнаруженное ранее в работе одного из баров на улице Некрасова. Заведение торговало спиртными напитками, не имея лицензии, и заработало на этом более 1 млн руб., что стало причиной для возбуждения уголовного дела в отношении руководства (ч.3 ст. 171 УК РФ). После этого в полиции решили проверить все соседние заведения и продуктовые магазины, в которых торгуют алкоголем.

В итоге проверки выяснилось, что в нескольких продуктовых магазинах, барах и ресторанах на улицах Некрасова и Жуковского продавали алкогольные напитки с нарушениями законодательства. Полицейские изъяли из оборота 272 л различных спиртных напитков, из которых 92 л оказались контрафактом. Несколько заведений торговали алкоголем без лицензии. Причастных к незаконной продаже спиртного привлекли к административной ответственности. В отношении предпринимателей, которые торговали без лицензии, может быть возбуждено уголовное дело.

Кроме того, среди персонала баров были обнаружены нелегальные мигранты. Их привлекли к административной ответственности.

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