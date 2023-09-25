Суд в Петербурге оштрафовал сервис «Самокат» после серии отравлений

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о наложении штрафа в размере 20 тыс. руб. в отношении ООО «Умный ритейл» за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм). Компания является юрлицом сервиса доставки продуктов «Самокат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как сообщила в понедельник, 25 сентября, Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в ходе внеплановой проверки после серии отравлений в городе кулинарной продукцией Greenbox, которая доставлялась с помощью «Самоката», в деятельности сервиса был выявлен целый ряд грубых нарушений.

«При реализации пищевой продукции не соблюдаются условия хранения и сроки годности пищевой продукции, допускается хранение и реализация недоброкачественного продовольственного (пищевого) сырья и готовой пищевой продукции. Было снято с реализации и забраковано в пищевые отходы пять видов пищевой продукции общим весом 15 кг 580 граммов из-за нарушения температурного режима хранения, отсутствия информации на маркировке о дате изготовления»,— сообщила пресс-служба.

Кроме этого, было установлено, что у компании также отсутствовал уборочный инвентарь, сотрудниками не соблюдались правила личной гигиены, в помещениях не было дезинфицирующих средств для уборки и даже не предусмотрено для них специальное место. Зафиксированы и серьезные нарекания по поводу курьерских рюкзаков с термосумками, которые не обрабатывались специальными средствами. Сотрудники не в полном объеме обеспечены санитарной одеждой, а в помещении предприятия нашли насекомых.

Представитель «Самоката» в ходе судебного заседания все вышеперечисленные нарушения опровергать не стал, заявив, что они устранены. Это, однако, не спасло компанию от штрафа.

После массового отравления кулинарной продукцией Greenbox суд в Санкт-Петербурге приостановил деятельность производителя еды сроком на два месяца. Следственный комитет предъявил директору производства Greenbox обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В общей сложности в результате отравления в Петербурге пострадали 274 человека. У 58 из отравившихся был диагностирован сальмонеллез.

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург