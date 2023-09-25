Свердловские власти выделили 160 млн рублей на премии пожарным

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил 160 млн руб. на премирование пожарных, которые участвовали в борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным правительства, по 75 тыс. руб. получат более 1,3 тыс. специалистов, участвовавших в тушении возгораний. По 30 тыс. руб. получат 187 человек, которые были задействованы в организационно-техническом обеспечении. Более 86 млн руб. направлены на премирование 832 сотрудников Уральской авиалесоохраны.

Ранее региональное правительство пообещало сотрудникам Уральской авиабазы выплатить задолженности по зарплатам до конца года. С 1 октября сотрудникам авиабазы и лесничеств повысят оклады на 10,9%.

Напомним, в последние месяцы в регионе сложилась напряженная пожарная обстановка. Например, в результате пожара в поселке Сосьва (Серовский ГО), который произошел в конце апреля, около 400 человек остались без жилья, двое погибли. Общая площадь пожара составила 9 тыс. кв. м, уничтожено около сотни домов, лечебно-исправительное учреждение №23.

Полина Хабарова

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