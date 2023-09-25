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Коммерсантъ FM
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Суд оставил в СИЗО экс-замглавы Минкульта Ярилову

Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшему замминистра культуры Ольге Яриловой, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями с ущербом на 125 млн руб. Она останется в СИЗО до середины декабря.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Решение суда (об аресте госпожи Яриловой.— "Ъ") оставлено без изменения, жалобы адвокатов — без удовлетворения»,— сказала «РИА Новости» представительница суда.

Чем известна Ольга Ярилова

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Ольга Ярилова работала в Минкульте с 2018 по 2022 год и покинула пост по собственному желанию. В апреле 2023-го ее задержали по делу о хищениях более 200 млн руб. с помощью «Пушкинских карт», в том же месяце суд ее арестовал. Она вину признала.

Подробности — в материале «Ъ» «Замминистра злоупотребила на службе».

Лаура Кеффер

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