Курские власти изменили маршрут крестного хода из-за атак беспилотников

Курск был исключен из маршрута крестного хода с иконой Божией Матери «Знамение», запланированного на 25 сентября. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона, объяснив решение «последними событиями» и соображениями безопасности. Шествие должно было пройти по улице Ленина в Центральном округе, где второй день подряд фиксируются атаки украинских беспилотников.

Крестный ход начался с божественной литургии в соборном храме Рождества Пресвятой Богородицы в мужском монастыре Коренная пустынь в местечке Свобода Золотухинского района. Согласно маршруту, верующие уже должны были дойти до деревни Жерновец в том же районе. После планировался их переезд в Курск и продолжение шествия до Знаменского собора, но святыню доставят в храм без паломников. Там состоится молебен в честь прибытия иконы.

Атаки беспилотников на здания в Центральном округе Курска были зафиксированы 24 и 25 сентября. При первом обстреле пострадала крыша административного здания, после чего был отменен салют в честь 991-летия города. Сегодня в результате действий противника были зафиксированы повреждения четырех автомобилей и 15 домовладений. Пострадавших в обоих инцидентах нет.

Алина Морозова

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