В Курске отменили праздничный салют в честь Дня города

Салют в честь празднования 991-летия Курска отменен, сообщил мэр Игорь Куцак. Он заявил, что принял такое решение «в связи с последними событиями».

«Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей»,— сказал господин Куцак

Сегодня утром украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе Курска. В результате «незначительно пострадала крыша», сообщил в соцсетях губернатор Роман Старовойт. После этого глава города заявил, что все 67 мероприятий, запланированных на сегодня, состоятся.

Алина Морозова

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