Российские миротворцы сопроводили в Степанакерт 70 жителей Мартунинского района

Военнослужащие российского миротворческого контингента сопроводили 70 жителей Мартунинского района непризнанной Нагорно-Карабахской республики в столицу региона — Степанакерт, сообщило ТАСС Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве заявили, что за минувшие сутки для мирных жителей Карабаха было доставлено 190 тонн грузов с продовольствием и горюче-смазочными материалами. В бюллетене министерства за 24 сентября говорится, что в расположении миротворцев находятся 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка.

24 сентября Минобороны сообщило, что миротворцы РФ сопроводили 311 беженцев, в том числе 102 ребенка из Нагорного Карабаха в Армению. Правительство Армении сообщило, что по состоянию на 22:00 (19:00 мск), 24 сентября, в республику с территории Нагорного Карабаха въехали 1050 человек.

Беженцев из Нагорного Карабаха разместили в гостинице «Горис» одноименного армянского города. На пункте вблизи общины Корнидзор организована первичная регистрация беженцев, после чего их переводят в координационный центр в Горисе. Также в больницу города доставили получивших тяжелые ранения в результате военной операции Азербайджана.

Подробнее о ситуации с беженцами из Карабаха — в материале «В Горисе ничего не происходит».

Эрдни Кагалтынов