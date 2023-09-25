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Коммерсантъ FM
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Правительство Армении: из Карабаха в страну въехали 1050 человек

Правительство Армении сообщило, что по состоянию на 22:00 (19:00 мск), 24 сентября, в республику с территории Нагорного Карабаха въехали 1050 человек. Советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян заявил Reuters, что из региона в Армению хотят уехать более 120 тыс. этнических армян.

«Данные регистрации по 770 из них обобщены, потребности 280 человек уточняются. Из 770 зарегистрированных 410 пожелали переехать в места жительства по своему выбору, а 360 были распределены по предложенному правительством жилью (некоторые все еще размещаются). Подсчет потребностей в поддержке продолжается»,— сообщила пресс-служба армянского кабмина.

24 сентября беженцев из Нагорного Карабаха разместили в гостинице «Горис» одноименного армянского города. На пункте вблизи общины Корнидзор организована первичная регистрация беженцев, после чего их переводят в координационный центр в Горисе. Также в больницу города доставили получивших тяжелые ранения в результате военной операции Азербайджана.

Минобороны РФ утверждает, что в сопровождении российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха в Армению были отправлены 5 автобусов и 41 машина. В Армению перевезли 311 мирных жителей, включая 102 ребенка.

Подробнее о ситуации с беженцами из Карабаха — в материале «В Горисе ничего не происходит».

Эрдни Кагалтынов

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