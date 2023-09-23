Делегация Конгресса США прибыла в Армению для встреч с руководством страны

Делегация Конгресса США, возглавляемая сенатором Джерри Питерсом, прибыла в Армению, где проведет встречи с руководством страны, сообщила пресс-служба американского посольства в Ереване. Визит делегации продлится до 25 сентября.

«Посольство США приветствует в Армении делегацию Конгресса во главе с сенатором Джерри Питерсом. В ходе своего визита 22-25 сентября сенатор Питерс встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном, заместителем министра иностранных дел Паруйром Ованнисяном и другими заинтересованными сторонами»,— говорится в сообщении посольства США (цитата по «РИА Новости»).

Согласно информации пресс-службы, на встречах будут обсуждаться армяно-американские отношения и влияние боевых действий Азербайджана на армянское население Нагорного Карабаха. Запланирована церемония возложения венка к мемориалу жертв Геноцида армян 1915 года в Ереване. Джерри Питерсон также отправится в Сюникскую область, расположенную на границе с Азербайджаном и Ираном, чтобы встретиться с местными чиновниками и «обсудить вопросы безопасности и гуманитарные проблемы».

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия локального характера» на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). 20 сентября власти НКР заявили, что согласны на разоружение своих военных формирований. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что удалось выполнить все задачи «антитеррористической операции».

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал военную операцию Азербайджана. Он считает, что действия Баку «противоречат урегулированию проблемы в регионе». По словам уполномоченного по правам человека в Нагорном Карабахе Гегама Степаняна, в результате действий азербайджанской армии в регионе погибли не менее 200 человек, были ранены еще 400.

О ситуации в Карабахе — в публикации «Ъ» «Царствуй, лежа на Баку».