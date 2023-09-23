Кандидат в президенты США Рамасвами раскритиковал визит Зеленского

Предприниматель Вивек Рамасвами, претендующий на выдвижение в президенты США от республиканцев, прокомментировал недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Господин Рамасвами считает, что украинский президент приезжал только ради денег. Он также пожаловался на отсутствие «прозрачности» в процессе траты Киевом получаемых средств.

Как считает американский политик, настал момент «очнуться» и подумать, как поддержка Украины продвигает интересы США, а также как им избежать конфликта с ядерной державой и третьей мировой войны. «Я думаю, что у Зеленского только одна цель — получить больше денег от США. Вот почему он здесь»,— сказал Вивек Рамасвами в интервью Forbes.

Визит Владимира Зеленского состоялся 21 сентября. Он встретился с членами Конгресса, а также заехал в Пентагон, где обсудил военные нужды. Позднее он провел встречу с президентом США Джо Байденом, по итогам которой было объявлено, что США предоставят Украине оружие на $325 млн. Господин Зеленский пообещал продолжить наступление зимой.

Подробности — в материале «Ъ» «В переговорах был достигнут существенный Конгресс».

Лаура Кеффер