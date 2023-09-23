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Коммерсантъ FM
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Секретарь СНБО Данилов: у Украины нет плана на случай уменьшения помощи США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что власти страны пока еще не обсуждали какой-либо план действий на случай сокращения помощи со стороны США.

«Мы не можем сказать, что у нас есть какие-то отдельные дискуссии по поводу какого-то "плана Б"»,— сообщил господин Данилов в интервью американскому телеканалу PBS. По словам чиновника, на данный момент в период вооруженного конфликта у властей Украины «просто нет желания заниматься какими-то отвлеченными дискуссиями».

Кроме того, секретарь украинского СНБО выразил обеспокоенность в связи с тем, что западные страны «пока не пришли к согласию относительно украинского будущего». В частности, Алексей Данилов считает неправильным, что политики стран Запада все время «говорят о помощи Украине, а не о необходимости ее победы».

Накануне, 22 сентября, издание Politico со ссылкой на представителей Пентагона сообщило, что военная поддержка Украине продолжится даже в случае шатдауна (прекращения работы правительства США). В частности, по информации американского военного ведомства, США при любых обстоятельствах и дальше будут передавать Киеву оружие и обучать украинских военных. При этом американский конгрессмен-республиканец Майкл Уолтц предупредил, что в Палате представителей Конгресса США в последнее время нарастают сомнения по поводу необходимости продолжения военной и экономической помощи Украине в нынешних объемах. По его словам, «эра карт-бланшей» для Киева уже подошла к концу.

Подробнее о том, как споры в Конгрессе США могут отразиться на поставках оружия Украине,— в материале «Ъ» «Вращай оружием».

Александр Кислов

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