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Коммерсантъ FM
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Американский конгрессмен Уолтц: эра карт-бланшей для Украины завершилась

Украине не стоит больше рассчитывать на неограниченную помощь со стороны США, «эра карт-бланшей» для Киева закончилась, заявил член палаты представителей Конгресса США от Флориды, республиканец Майкл Уолтц. По словам конгрессмена, сторонников продолжения финансирования Украины и «накачивания» ее оружием в Конгрессе уменьшается.

Сам господин Уолтц отметил, что больше не собирается голосовать за выделение Киеву новой финансовой и военной помощи. «Я сейчас в такой точке, что, если у нас не будет какой-то стратегии, а европейцы не проявят активность, я не могу больше поддерживать политику ничем не ограниченной помощи Украине. Эра карт-бланшей закончилась»,— рассказал политик телеканалу Fox News.

Как подчеркнул Майкл Уолтц, американский президент Джо Байден «до сих пор не ответил законодателям и народу» на вопрос, сколько еще Белый дом планирует участвовать в военном конфликте на Украине и какие цели он преследует. «Из-за этого мы оказались в тупиковом положении»,— пояснил конгрессмен.

Накануне, 22 сентября, издание Politico со ссылкой на представителей Пентагона сообщило, что военная поддержка Украине продолжится даже в случае шатдауна (прекращения работы правительства США). В частности, по информации американского военного ведомства, США при любых обстоятельствах и дальше будут передавать Киеву оружие и обучать украинских военных.

Подробнее о том, как споры в Конгрессе США могут отразиться на поставках оружия Украине,— в материале «Ъ» «Вращай оружием».

Александр Кислов

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