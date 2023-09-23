Блинкен прокомментировал возможные поставки американских ракет ATACMS Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя возможность поставки Украине американских дальнобойных ракет ATACMS, сообщил, что Киев продолжит получать необходимую поддержку с учетом своих потребностей и регулярных обсуждений. Напрямую подтверждать сообщения американских СМИ о том, что президент Джо Байден уже принял решение отправить на Украину «небольшую партию» этих ракет, глава Госдепа не стал.

«Мы постоянно ведем различные обсуждения с Украиной с самого первого дня военных действий, пытаясь поставить то, что им нужно… этот процесс продолжается»,— сообщил господин Блинкен в ходе своей пресс-конференции в Нью-Йорке. Он также, говоря о потенциальных поставках ракет ATACMS Вооруженным силам Украины, подчеркнул, что консультации по поводу новых мер военной поддержки Киева в конфликте с РФ ведутся в ежедневном режиме.

22 сентября американский телеканал NBC сообщил, что президент США Джо Байден дал понять своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст Киеву «небольшое количество» ракет ATACMS уже в самое ближайшее время. В американском Белом доме эту информацию не подтвердили.

ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса «земля-земля». Дальность действия — до 300 км. Запускается из реактивных систем залпового огня HIMARS, которые уже есть на вооружении ВСУ. 9 сентября телеканал ABC сообщил, что ракеты ATACMS могут войти в новый пакет американской военной помощи Украине, однако впоследствии в Белом доме решили отложить их поставку на неопределенный срок.

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Александр Кислов