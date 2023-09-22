Президент Румынии: падение дронов на территории страны нельзя считать атакой РФ

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что падение обломков российских беспилотников нельзя считать «атакой России». По его словам, румынские населенные пункты и объекты не являются целями БПЛА.

«Беспилотники России не направлены на Румынию, ситуация неприемлема. Дроны не атакуют Румынию, но то, что их обломки падают на территорию страны, является реальной проблемой, которую нужно решать»,— сообщил господин Йоханнис в ходе Всемирного форума лидеров в Колумбийском университете в Нью-Йорке (цитата по агентству Agerpres).

По словам румынского президента, Бухарест на фоне инцидентов с падениями дронов на территории страны существенно усилит системы противовоздушной обороны в граничащих с Украиной регионах. Он добавил, что жители приграничных румынских регионов «боятся возможных атак России, но понимают важной поддержки Украины».

6, 9 и 13 сентября на приграничной с Украиной территории Румынии находили обломки беспилотников. Власти Румынии выразили официальный протест России из-за нарушения воздушного пространства. В министерстве иностранных РФ утверждают, что Румыния не знает наверняка, БПЛА какой страны принадлежат обломки, поэтому некорректно заявлять о том, что речь идет именно о российских дронах.

Александр Кислов