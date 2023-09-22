Жителей Севастополя просят укрыться в кинотеатре на время уборки осколка ракеты

Живущих в Севастополе в домах на проспекте Нахимова попросили на время проведения операции по уборке части сбитой ракеты самостоятельно проследовать в кинотеатр «Победа» на Большой Морской или к точкам сбора на площадь Нахимова или площадь Лазарева. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Осколок ракеты, который упал в центре города у театра Луначарского, начинают перемещать на полигон для дальнейшего уничтожения. Жителей просят не находиться на улице во время проведения работ. Им рекомендуют плотно закрыть окна в домах и не подходить к ним.

Оперштаб региона также просит жителей до окончания мероприятий не ездить на личном транспорте по маршруту: ул. Ленина — Суворова — Красный спуск — Днепровский мост — Ревякина — Ялтинское кольцо. Тех, кто стоит на улице Ленина, просят отойти от дороги и не мешать проведению работ по транспортировке части сбитой ракеты. При помощи машины оповещения будет объявлено, когда все работы закончатся, и можно будет передвигаться по улицам.

Татьяна Ручкина

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