В Крыму возникли перебои с интернетом из-за кибератаки

Крымские интернет-провайдеры подверглись мощной кибератаке, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Беспрецедентная кибератака на крымских интернет-провайдеров. Фиксируем перебои с интернетом на полуострове. Все службы работают над устранением угрозы»,— написал он в своем Telegram-канале.

Ранее полуостров подвергся серии ракетных ударов, один из которых смог поразить штаб Черноморского флота в центре Севастополя. Минобороны сообщило, что в результате атаки пропал без вести один военный. Еще несколько ракет, по данным властей Крыма, были сбиты силами ПВО в Бахчисарайском и Черноморском районах.

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Егор Александров, Симферополь