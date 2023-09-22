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Коммерсантъ FM
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В Крыму возникли перебои с интернетом из-за кибератаки

Крымские интернет-провайдеры подверглись мощной кибератаке, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Беспрецедентная кибератака на крымских интернет-провайдеров. Фиксируем перебои с интернетом на полуострове. Все службы работают над устранением угрозы»,— написал он в своем Telegram-канале.

Ранее полуостров подвергся серии ракетных ударов, один из которых смог поразить штаб Черноморского флота в центре Севастополя. Минобороны сообщило, что в результате атаки пропал без вести один военный. Еще несколько ракет, по данным властей Крыма, были сбиты силами ПВО в Бахчисарайском и Черноморском районах.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Егор Александров, Симферополь

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