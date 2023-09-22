Bloomberg: Зеленский опасается ослабления помощи США после саммита G20

Президент Украины Владимир Зеленский не был приглашен Индией на сентябрьский саммит G20. По словам источников Bloomberg, украинский президент расценил это как знак сокращения поставок оружия на фоне избирательной кампании в США в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Собеседники издания говорят, что характер западной помощи Украине изменился. При этом представитель Белого дома в беседе с Bloomberg уверял, что приверженность президента США Джо Байдена сильна, как никогда, и будет длиться «столько, сколько потребуется».

Bloomberg отмечает, что господин Зеленский «временами становился очень эмоциональным» при обсуждении затягивания некоторыми странами поставок оружия. По словам источников издания, украинский президент «резко критиковал» страны, которые «не поставляли оружие достаточно быстро».

В 2022 году Владимир Зеленский принимал участие в саммите G20, там он представил свою «формулу мира» по урегулированию конфликта с Россией. В текущем году МИД Индии заявил, что саммит является экономическим форумом, а не местом «для геополитических дискуссий».

10 сентября Владимир Зеленский рассказал журналистам The Economist, что он чувствует ослабление поддержки западных партнеров. Так, 20 сентября Польша заявила о прекращении поставок оружия Киеву из-за решения Варшавы продлить эмбарго на поставки украинского зерна.

12 сентября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что у Индии и Китая «слабый интеллектуальный потенциал», потому что они «не анализируют последствия собственных шагов», ведя бизнес с Россией. МИД КНР тогда потребовал от Украины разъяснений, власти Индии слова господина Подоляка не комментировали.

21 сентября Владимир Зеленский встретился с членами Конгресса, а также заехал в Пентагон, где обсудил военные нужды. Позднее он провел встречу с президентом США Джо Байденом, по итогам которой было объявлено о новом пакете помощи.

О поездке Владимира Зеленского в США — в материале «Ъ» «В переговорах был достигнут существенный Конгресс».