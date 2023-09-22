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Коммерсантъ FM
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Вице-председатель КНР предложил ООН бойкотировать односторонние санкции

Власти Китая предлагают международному сообществу бойкотировать односторонние санкции, заявил вице-председатель КНР Хань Чжэн на полях Генассамблеи ООН. По его словам, такие санкции наносят серьезный урон международным отношениям.

Дипломат заверил, что Пекин не поддерживает гегемонию и политику силового принуждения. По его мнению, необходимо уважать суверенитет всех стран, а также соблюдать устав ООН.

«Противозаконные односторонние санкции серьезно подрывают гармонию и стабильность в международных отношениях. Члены мирового сообщества должны сообща объявить этому бойкот»,— сказал господин Хань (цитата по ТАСС).

В феврале Китай представил план по урегулированию украинского конфликта из 12 пунктов, одним из которых была отмена односторонних санкций. Украина и США план раскритиковали. Всемирная торговая организация в сентябре заявила, что введенные против России экономические санкции могут негативно повлиять на большинство экономик мира.

Лаура Кеффер

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