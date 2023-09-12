ВТО: санкции против России негативно скажутся на большинстве экономик мира

Введенные против России экономические санкции могут негативно повлиять на большинство экономик мира, сказано в отчете Всемирной торговой организации (ВТО) о мировой торговле за 2023 год. Также организация предупредила о рисках фрагментации мировой экономики и ее разделения на блоки из-за вводимых ограничений.

«Даже напряженность в двусторонней торговле может снизить экономический рост в странах с высокоинтегрированной экономикой. Например, было установлено, что торговая напряженность между Китаем и США привела к потере благосостояния в размере 0,3% ВВП в Китае и 0,1% ВВП в Соединенных Штатах»,— сказано в отчете организации.

Аналогичным образом санкции, которые ввели против России после начала украинского конфликта, «окажут негативное влияние на большинство экономик». С наибольшим падением реального ВВП столкнется Россия, отметила организация в отчете.

В отчете говорится, что напряженные отношения обычно затрагивают лишь несколько стран, инициирующих разрыв торговых отношений. Остальные страны могут сохранять нейтралитет или присоединиться к некоторым из отделяющихся экономик.

Организация предупреждает, что усиление односторонних торговых мер угрожает будущему мировой экономики и может привести к ее фрагментации.

ВТО отмечает, что развитые страны потеряют 3% своего ВВП в период с 2020 по 2050 год в случае тотальной экономической войны между Востоком и Западом. Наименее развитые страны потеряют около 6,5% ВВП по сравнению с 2019 годом. Организация уточняет, что этот сценарий предполагает, что все экономики присоединяются к автономному торговому блоку Востока или Запада, устанавливая более высокие торговые барьеры для другого блока. Однако если некоторые экономики займут нейтральную позицию, то средняя потеря составит 2,8% в 2050 году.

Российские власти в 2023 году прогнозы роста экономики несколько раз увеличивали. В июле в Центральном банке ожидания повысили с 0,5–2,0% до 1,5–2,5%. Минэкономразвития заявляло, что ВВП увеличится на 1,2%, а глава этого министерства Максим Решетников в августе говорил о возможном росте свыше 2%.

Подробнее в тексте «Ъ» «Оптимисты повышают ВВП».

Петр Бузлаев