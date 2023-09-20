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Коммерсантъ FM
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Глава «Газпром нефти» Дюков предупредил о рисках дефицита топлива из-за пошлин

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков полагает, что в случае введения заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов может возникнуть дефицит топлива. По его словам, это произойдет в случае, если эти меры будут недостаточно просчитаны.

Александр Дюков

Александр Дюков

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Александр Дюков

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как пояснил Александр Дюков в кулуарах Промышленного-энергетического форума в Тюмени (его слова приводит РБК), из-за резкого увеличения пошлины снизится эффективность нефтеперерабатывающих заводов в России, в результате чего уменьшатся объемы переработки нефти. По его словам, в итоге это может стать причиной нехватки топлива.

Как ранее сообщал «Ъ», на совещании у вице-премьера Александра Новака при участии Минэнерго и Минфина был затронут вопрос о повышении экспортной пошлины на нефтепродукты до $250 за тонну. Добросовестным поставщикам Минэнерго будет компенсировать экспортную пошлину через обратный акциз на нефть. Сейчас экспортная пошлина для светлых нефтепродуктов и масел составляет $6,4 за тонну, а для темных — $21,4 за тонну.

Минэнерго считает, что эта мера предотвратит серый экспорт и стабилизирует рынок. Однако участники рынка крайне негативно восприняли это предложение. Они полагают, что критерии оценки «добросовестных экспортеров» непонятны. По словам источников «Ъ», окончательное решение о введении пошлин еще не принято.

Подробнее о том, как правительство ищет новые варианты борьбы с растущими ценами на топливо,— в материале «Топливо пугают пошлиной».

Анастасия Ларина

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