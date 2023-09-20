Памфилова: на выборах президента в 2024 году возможно многодневное голосование

Выборы президента России, планируемые в марте 2024 года, могут пройти в течение нескольких дней. Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. По ее словам, избиратели «почувствовали, насколько это удобно».

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Она уверяет, что многодневное голосование «не от хорошей жизни придумали», а из-за пандемии коронавируса. «Система очень динамична, и в зависимости от внешних факторов мы быстро выдвинули предложение и смогли это осуществить»,— добавила глава ЦИК (цитата по «РИА Новости»).

На уточняющий вопрос о том, можно ли сказать, что следующие президентские выборы пройдут в течение нескольких дней, госпожа ответила: «Можно».

Выборы в России с 8 по 10 сентября прошли в 85 регионах. По данным ЦИК, средняя явка составила 43,5%. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что она одержала «убедительную общую победу» на выборах, а ее наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений.

Подробности — в материале «Ъ» «Победа при участии».

Лаура Кеффер