Украина введет ответное эмбарго на часть поставок польской сельхозпродукции

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка сообщил, что в ближайшие дни власти введут эмбарго на поставку некоторых видов сельхозпродукции из Польши. Меру введут в ответ на продление в одностороннем порядке Польшей запрета на импорт украинского зерна.

Как сообщил господин Качка в интервью Rzeczpospolita, под эмбарго попадут лук, помидоры, капуста и яблоки из Польши. «Основная цель для нас — доказать, что Польша не имеет права вводить подобные меры»,— сказал замминистра, объяснив жалобу Украины, поданную во Всемирную торговую организацию.

15 сентября Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на поставки зерновых с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Представители Польши, Венгрии и Словакии не согласились с этим и ограничили ввоз украинского зерна на национальном уровне, объяснив свое решение защитой интересов фермеров.

Президент Польши Анджей Дуда указывал, что Украине необходимо учитывать помощь, которую ей оказывают польские власти после начала спецоперации. При этом он отметил, что должен защищать интересы польских фермеров, а значит не откажется от продления эмбарго.

На полях сессии Генассамблеи ООН должна была пройти встреча Анджея Дуды и президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщил польский лидер, переговоры отменились из-за изменений в расписании. Лидеры должны были в том числе обсудить импорт украинского зерна.

Лусине Баласян