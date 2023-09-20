Защита Блиновской намерена добиться замены условий ее содержания

Защита блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на сумму 918 млн руб., планирует добиться изменений условий ее содержания, чтобы она смогла работать и погасить налоговую задолженность. Об этом ТАСС сообщила адвокат Наталия Сальникова.

Пока Елена Блиновская выплатила около 55 млн руб. Ее адвокат заверила, что выплатить бОльшую сумму невозможно, поскольку все счета заморожены. При этом госпожа Сальникова заявила, что защита считают выплаченную сумму «частичным погашением возможной недоимки».

Сейчас защита собирает документы о затратах Елены Блиновской и ее компании. «Мы надеемся, что нам удастся убедить налоговый орган, что достаточно документов, подтверждающих факт несения этих затрат, а недоимка на эти суммы также должна быть снижена»,— сообщила адвокат.

Госпожу Блиновскую задержали в апреле при попытке пересечь границу РФ. В рамках ее дела были арестованы около 100 млн руб. в различной валюте и 21 объект недвижимости. 16 августа Мосгорсуд продлил ее домашний арест до 26 октября, отклонив апелляционную жалобу защиты. Эксперты центра «Бизнес против коррупции» утверждают, что нашли основания для изменения меры пресечения блогерше на подписку о невыезде.

Подробности дела — в публикации «Ъ» «Домашний арест помешал бизнесу блогера».

Лусине Баласян