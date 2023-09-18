Тайвань зафиксировал приближение рекордного количества самолетов Китая

Вооруженные силы Тайваня с 6:00 (1:00 мск) 17 сентября до 6:00 18 сентября зафиксировали приближение к острову 103 летательных аппаратов и девяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Это количество самолетов стало «рекордным показателем за последнее время», говорится в сообщении на сайте тайваньского Минобороны.

Ведомство также называет это «серьезным вызовом безопасности в Тайваньском проливе и регионе». Как отметили в Минобороны, вооруженные силы Тайваня придерживаются позиции «готовиться к войне, но не рваться к войне» и в целом реагируют на ситуацию спокойно. Министерство подчеркнуло, что продолжающаяся военная активность со стороны НОАК «может легко привести к обострению напряженности и ухудшению региональной безопасности».

19 августа ВВС и ВМС НОАК провели учения и патрулирование возле Тайваня. Китайские военные утверждали, что эти маневры были «серьезным предупреждением сепаратистским силам», поддерживающим независимость острова. В конце того же месяца администрация США одобрила выделение $80 млн Тайваню на закупку вооружения. В сентябре Китай представил план углубления интеграции с островом.

Лаура Кеффер