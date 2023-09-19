Суд приговорил к 10 годам основателя «Мани Фанни» Шустова

Пресненский суд Москвы приговорил к десяти годам колонии гендиректора микрофинансовой компании «Мани Фанни Онлайн» Александра Шустова. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве. Он будет отбывать срок в колонии общего режима. Учредителя фирмы Павла Лосева суд приговорил к девяти годам колонии такого же типа, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Центробанк еще в мае 2019 года исключил из реестра «Мани Фанни» после приостановки ею деятельности из-за невозможности досрочного возврата инвесторам вложенных средств. В ноябре того же года стало известно, что Шустов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, он находился под подпиской о невыезде. Один из инвесторов, юрист Дмитрий Легошин, говорил «Ъ FM», что ущерб пострадавшим оценивается в 700 млн руб.

Лаура Кеффер