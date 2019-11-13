Расчистка микрофинансового рынка обернулась уголовным делом

Против руководителя МФО «Мани Фанни» возбудили уголовное дело. Гендиректора микрофинансовой компании Александра Шустова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. В апреле компания «Мани Фанни» объявила, что не может выплатить инвесторам деньги, поэтому приостанавливает работу. В мае Центробанк исключил организацию из реестра МФО.

Один из инвесторов, юрист Дмитрий Легошин рассказал “Ъ FM”, что общий ущерб пострадавшим оценивается в 700 млн руб., однако это не окончательная сумма: «Были проведены обыски, очные ставки с учредителем, Павел Лосев — это второй проходящий по делу подозреваемый. Множество различных поддельных договоров, через которые выводились деньги из компании, уже выявлено — фиктивными оказались чуть ли не 20 тыс. Иными словами, компания предоставляла невозвратные кредиты. Примерный ущерб составляет 700 млн, но точная сумма будет установлена лишь после того, когда каждый из пострадавших инвесторов будет опрошен. Сейчас мы ждем вызова наших пострадавших инвесторов в ОВД “Арбат”, где рассмотрят каждый эпизод и будут возбуждены уголовные дела, которые потом должны объединить в одно дело. По решению Пресненского суда Павел Лосев помещен под домашний арест. Но с Александром Шустовым происходит какая-то непонятная история: он остается на свободе, ведет роскошный образ жизни, тратит ежемесячно большие суммы, которые могли быть источником компенсации пострадавшим инвесторам. Некоторые наши пенсионеры после того, как потеряли все деньги в компании “Мани Фанни”, выживают на 150 руб. в сутки.

Мало того, находясь под следствием на той же территории ОВД “Арбат”, насколько нам известно, Александр Шустов имеет отношение к другой, уже новой, открытой им там же микрофинансовой компании и продолжается отъем денег у населения.

Поэтому мы были крайней удивлены, что Шустов не арестован. Он в любой момент может просто сбежать с нашими деньгами. Инвесторы обеспокоены. Мы очень надеемся, что удастся вернуть хотя бы что-то».

Александру Шустову и его подельнику грозит до десяти лет тюрьмы. Среди инвесторов «Мани Фанни» — около 200 физлиц и 20 индивидуальных предпринимателей. Смогут ли они вернуть свои деньги? Ведущий юрист общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олег Фролов предполагает, что шансы у вкладчиков пусть и небольшие, но есть: «Если же это было прямое умышленное мошенничество без создания фонда и реального инвестиционного продукта, то, естественно, никаких денег инвесторы не получат, потому что все было спланировано заранее. И при пике спроса деньги выводились непосредственно для того, чтобы их больше никто не нашел. Если же компания действительно вела какой-то бизнес, и надежды инвесторов не оправдались, в этом случае что-то должно остаться.

Но практика показывает, что после таких пирамид большая часть инвесторов остается ни с чем».

В августе 2018-го Центробанк исключил из реестра МФО компанию «Домашние деньги». Поводом стало неисполнение обязательств более чем на 1 млрд руб. В июле этого года правоохранители арестовали владельца организации Евгения Бернштама. Его также подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин уверен, что в ближайшие годы россияне могут узнать о новых уголовных делах против микрофинансовых компаний: «Недобросовестные предприниматели всегда оказываются на шаг впереди, то есть это в некотором роде игра в “кошки-мышки”: регулятор придумывает новые ограничительные меры, в свою очередь часть бизнесменов начинает работать в “серую” или даже в “черную”.

До конца контролировать и вывести на чистую воду все схемы невозможно, потому что как только прикрываются предыдущие, ровно тут же открываются новые. Отсюда кейсы “Домашних денег”, “Русмикрофинанса”, “Горсберкассы”, “Парса компани групп”, “Инкассо”, “Мани Фанни”, одна из последних — компания “ГринМани” исключена из реестра. Природа этих событий в том, что жадность побеждает страх. Очень многие инвесторы в случае с “Фанни Мани” внесли деньги под 33% годовых, они осознают риски, но в последний момент все-таки решают, а вдруг я успею и мне повезет. Регулятор старается ограничить количество таких случаев, расчистка микрофинансового рынка еще продолжается. Какое-то количество случаев, в том числе резонансных, еще может произойти на горизонте ближайших двух-трех лет».

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Александр Шустов утверждал, что сложности у организации возникли из-за паники вокруг имени и репутации. 13 ноября должно состояться заседание по иску Центробанка о признании должника банкротом.

Александр Рассохин