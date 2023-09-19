Суд не отпустил из СИЗО бывшего первого зампрокурора области Любовь Кузьменок

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление срока содержания под стражей до 14 октября (всего до 15 месяцев 18 суток) бывшему первому заместителю прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок, которая обвиняется о взяточничестве. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказали в пресс-службе суда, добавив, что защита просила изменить клиентке меру пресечения на более мягкую, поставив под сомнение обоснованность предъявленного Любови Кузьменок обвинения.

Как писал «Ъ-Сибирь» ранее, Главное следственное управление СКР в феврале 2022 года возбудило уголовное дело в отношении Любови Кузьменок, тогда же ей заочно было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание — от восьми до пятнадцати лет лишения свободы) и объявили в международный розыск. В последующем Любовь Кузьменок добровольно приехала в Москву, чтобы сдаться следователям СКР, которые ее и задержали. В январе 2023 года обвиняемую этапировали из Москвы в Новосибирск.

Следственные органы дело не комментируют. Стало известно, что Любови Кузьменок вменяется в вину получение взятки в размере 2,5 млн руб.

В ближайшее время начнется суд над бывшим прокурором Новосибирской области Владимиром Фалилеевым, который возглавлял ведомство в 2015-2018 годах. Согласно версии следствия, он получал взятки от известного новосибирского бизнесмена Олега Ярового в обмен на покровительство. Взятки, общая сумма которых составила около 10 млн руб., передавались как наличными, так и услугами — в частности, бизнесмен оплачивал лечение родственника прокурора, ремонт и парковку его автомобиля. Владимир Фалилеев отвергает выдвинутые против него обвинения.

Под судом находится также бывший заместитель прокурора области Андрей Турбин. Ему также инкриминируется взяточничество. В первый день судебного процесса он полностью признал вину.

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Илья Николаев