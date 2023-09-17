Пашинян: Армения не поменяет свой внешнеполитический вектор

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что внешнеполитический вектор страны всегда ориентирован на интересы самой Армении. Разговоры о смене внешнеполитического вектора Армении он назвал неуместными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы внимательно следим за всеми заявлениями, и при необходимости реагируем. Внешняя политика Армении прозрачна, и я не думаю, что подобные формулировки к месту. Армения не может менять внешнеполитический вектор в том смысле, что внешняя политика Армении всегда ориентирована на государственные интересы Армении»,— сказал господин Пашинян в ходе брифинга (цитата по ТАСС).

Говоря об отношениях Армении с Россией, премьер-министр отметил, что в этом вопросе исходит из заявлений президента РФ Владимира Путина. «Руководитель, президент РФ, заявлял, что проблем с Арменией и премьер-министром нет»,— сказал Никол Пашинян (цитата по «РИА Новости»).

Отношения между Россией и Арменией обострились, когда Ереван заявил об усугубившемся гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе и отсутствии помощи со стороны Москвы. Никол Пашинян на этом фоне отозвал постоянного посла при Организации Договора о коллективной безопасности. После Армения объявила о совместных военных учениях с США.12 сентября на пленарном заседании ВЭФ-2023 Владимир Путин заявил, что находится в контакте с господином Пашиняном и «никаких проблем у нас с Арменией и с премьер-министром Пашиняном нет».

Подробнее о конфликте Еревана с Москвой и его последствиях — в материале «Ъ».

Милена Костерева