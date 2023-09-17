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Коммерсантъ FM
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Блинкен и Гутерриш обсудили зерновую сделку

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по телефону обсудили вопросы, касающиеся зерновой сделки. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США.

Как сообщается в заявлении, Энтони Блинкен и Антониу Гутерриш «обсудили широкий круг вопросов, включая черноморскую зерновую сделку», вооруженный конфликт России и Украины, а также ситуацию в сфере безопасности в Гаити.

Кроме того, они затронули вопрос приоритетов США на Генассамблее ООН, в том числе поддержку ключевых принципов устава ООН и всеобщей декларации прав человека, обновление ООН для реагирования на вызовы этого столетия и усилия, направленные на достижение целей устойчивого развития организации.

18 июля Россия вышла из зерновой сделки, сославшись на невыполнение предъявленных условий. Украина открыла временные морские коридоры для торговых судов с зерном. Президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом называл условием возобновления зерновой сделки выполнение условий России.

Антониу Гутерриш для возобновления соглашения предлагал подключить к SWIFT «дочку» Россельхозбанка, создать страховую платформу, разблокировать зарубежные активы производителей удобрений из РФ и наладить доступ российских судов в порты Европы.

МИД России утверждает, что четыре предложения генсека ООН Антониу Гутерриша не содержат новых элементов и не могут стать основой прогресса по возобновлению соглашения. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина не пойдет на уступки России.

Анастасия Ларина

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