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Коммерсантъ FM
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МККК: отравление почвы на Украине снарядами скажется на сельском хозяйстве

Отравление снарядами почвы на Украине окажет негативное влияние на сельское хозяйство, если эти участки не разминируют, утверждает глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Москве Борис Мишель. Он уточнил, что применение любых вооружений оставляет много неразорвавшихся боеприпасов, в том числе на земле, используемой в сельскохозяйственных целях.

«Насколько я знаю, земля сейчас сильно "отравлена" неразорвавшимися боеприпасами, и это будет оказывать пагубное влияние еще долгое время на фермеров, сельскохозяйственную сферу, если эти участки не будут разминированы»,— заявил господин Мишель в интервью «РИА Новости».

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В марте Великобритания анонсировала передачу Украине снарядов с обедненным ураном, назвав его стандартным компонентом бронебойных боеприпасов. В сентябре США включили в очередной пакет помощи Украине эти же снаряды, предназначенные для танков Аbrams. В Минобороны РФ говорили, что применение таких боеприпасов причинит непоправимый вред здоровью украинских военных и мирных граждан. МАГАТЭ уверяет, что от снарядов с обедненным ураном нет значимых радиологических последствий.

Лаура Кеффер

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