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МАГАТЭ: от снарядов с обедненным ураном нет значимых радиологических последствий

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что после применения боеприпасов с обедненным ураном нет значительных радиологических последствий. Он сделал это заявление на фоне новостей о передаче Украине таких боеприпасов в рамках пакета военной помощи от США.

Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси

Фото: Leonhard Foeger, Reuters

Рафаэль Гросси

Фото: Leonhard Foeger, Reuters

«С точки зрения ядерной безопасности нет никаких радиологически значимых или даже не значимых последствий. Последствия могут быть в некоторых очень специфических случаях»,— заявил Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Вене, когда его спросили о позиции МАГАТЭ на передачу Пентагоном снарядов с обедненным ураном Украине. Рафаэль Гросси также напомнил, что до этого снаряды с обедненным ураном применялись в ходе войны в Персидском заливе.

Во время недавнего визита в Киев глава Госдепартамента США Энтони Блинкен сообщил о передаче Украине нового пакета помощи на $1 млрд. В эту сумму войдут уже выделенные вооружения и боеприпасы, в том числе снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams. В Кремле возложили ответственность за использование таких снарядов на власти США и заявили, что последствия их использования ощутят и на Украине.

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В докладе программы ООН по окружающей среде от 2022 года говорится, что обедненный уран опасен не из-за радиологической, а из-за химической активности. Отравление ураном может произойти через ингаляцию, желудочно-кишечный тракт, а также фрагменты или осколки. Растворимые соли урана токсичны: они накапливаются в печени, селезенке и почках.

Подкалиберные снаряды с обедненным ураном обладают высокой бронепробиваемостью. Токсичные химические элементы также есть во многих ракетах с высокой бронепробиваемостью: например, в российских ракетах авиационного базирования Х-22 — для их подготовки нужны высокотоксичные компоненты ракетного топлива.

Что участники саммита G20 предпочли украинской повестке — в материале «Ъ» «На самом Дели».

Анастасия Ларина

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