Подоляк заявил, что Украина использует для атак на Крым собственное оружие

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк не подтвердил информацию Sky News о том, что для атаки на Севастополь украинские военные применили британские крылатые ракеты Storm Shadow. Он утверждает, что Украина атакует Крым оружием собственного производства.

«Мы используем украинскую технику и оружие (для атак на Крымский полуостров.— "Ъ")… Sky News имеет свои источники. И они могут там так или иначе комментировать»,— сказал он в интервью украинскому «24 каналу» (цитата по ТАСС).

В ночь на 13 сентября, по данным Минобороны РФ, ракетному удару подвергся Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, были повреждены два российских корабля, находящиеся на ремонте. Из 24 пострадавших четверо получили ранения средней степени тяжести. Командующий ВВС Украины Николай Олещук после этого поблагодарил украинских военных за «хорошую работу».

Подробности ЧП — в материале «Ъ» «По Севастополю ударил Storm».

Лаура Кеффер