WSJ: мировое сообщество стало меньше критиковать Россию

Готовность публично критиковать Россию в мировом сообществе постепенно снижается, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на неназванных дипломатов. Издание считает, что это станет большой проблемой для Запада.

Ряд политиков отмечает, что за последние месяцы готовность международного сообщества публично критиковать Россию снизилась. Так, пишет WSJ, многие развивающиеся страны, например Индия, Бразилия и страны Южной Африки, так и остались нейтральными по отношению к вооруженному конфликту на Украине. Также некоторые страны выступили против выплат репараций Россией и создания военного трибунала в отношении российского руководства.

«Западные коллеги переоценили уровень доверия к США и Европе и, наоборот, недооценили независимость на политической арене»,— приводит газета слова бывшего сотрудника Минобороны ФРГ Яна Техау.

Как отмечает WSJ, на Генеральной Ассамблее ООН развивающиеся страны планируют переключить внимание на собственные приоритеты, а именно на выполнение развитыми странами своих обязательств до 2030 года по устойчивому развитию беднейших стран мира.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН начнется 19 сентября в Нью-Йорке и продлится до 26 сентября. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. На сессии будут обсуждаться проблемы продовольствия и постепенный отказ от ядерного оружия.

10 сентября официальный представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал G20 из-за отсутствия однозначного осуждения действий России. В декларации лидеров G20 говорится о наличии разных взглядов на российско-украинский конфликт.

9 сентября МИД Украины раскритиковал действия Запада по вопросам создания трибунала против России, а также передачи замороженных российских активов. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для передачи конфискованных российских активов в пользу Украины у западных партнеров «не хватает силы воли».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова