Председатель сессии ГА ООН призвал полностью отказаться от ядерного оружия

Председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис считает, что мировое сообщество должно двигаться в сторону сокращения ядерных арсеналов и, в конечном итоге, полностью отказаться от ядерных вооружений. Господин Фрэнсис также призвал мировых производителей продовольствия к сотрудничеству и наращиванию темпов и объемов производства.

«Ядерное оружие представляет опасность не только для человечества, но и для окружающей среды, да и для всей планеты. Генеральная Ассамблея надеется, что мы будем двигаться в сторону снижения и, в конечном счете, отказа от ядерного оружия из-за боли и страданий, которые оно может причинить человечеству, поставив под вопрос его существование на этой планете»,— отметил господин Фрэнсис в интервью ТАСС.

Председатель ГА ООН подчеркнул, что пока ликвидации ядерного оружия не произошло, обладающим им странам следует действовать с особой ответственностью. «Считаю, что у нас и так много проблем с обычными вооружениями, и не думаю, что нам надо экспериментировать с ядерной тематикой»,— добавил он.

По данным SIPRI, в январе 2023 года из 12 512 боеголовок примерно 9576 находились на складах для потенциального использования — это на 86 единиц больше, чем в январе 2022 года. Девять ядерных держав — Великобритания, Израиль, Индия, Китай, КНДР, Пакистан, Россия, США, Франция — продолжают модернизацию ядерных арсеналов. Согласно оценке SIPRI, почти 90% всего ядерного оружия обладают Россия и США.

Также Дэннис Фрэнсис заявил о необходимости наращивания сотрудничества мировых производителей продовольствия. Он отметил, что согласно прогнозам, к 2050 году население Земли будет составлять около 9,5 млрд человек, а значит спрос на продовольствие значительно вырастет. «Нам необходимо осмысленно подойти к решению этого вопроса. Один из способов добиться этого, разумеется, заключается в том, чтобы стремительно активизировать производство сельскохозяйственной продукции, в особенности продовольствия»,— сказал он.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продовольствие в августе снизились после небольшого роста в июле. Индекс продовольственных цен FFPI за прошедший месяц упал до 121,4 пункта. Относительно июля показатель сократился на 2,1%.