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Коммерсантъ FM
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Глава Binance.US ушел в отставку

Глава американского отделения крупнейшей криптобиржи Binance Брайан Шродер снят со своего поста, и, кроме того, компания объявила о сокращении почти трети сотрудников. Пост генерального директора Binance.US временно займет юрисконсульт компании Норман Рид.

Причины отставки Брайана Шродера компания не указывает. Но, как отмечается в ее заявлении по поводу перестановок и сокращений, нынешний год был очень непростым для криптобирж в США, «и особенное давление ощущала именно Binance.US». Так, в июне Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Binance и ее основателя Чанпэна Чжао.

Господин Чжао был обвинен в нарушении американского законодательства по 13 пунктам, включая введение в заблуждение американских регуляторов и клиентов относительно принципов работы торговых площадок Binance.com и Binance.US, а также в работе без стандартной лицензии на свою деятельность и несанкционированном выпуске и торговле в США рядом продуктов, привязанных к криптовалютам. После предъявления этого иска американские власти начали масштабную реформу регулирования криптовалютного рынка страны. Проверки в отношении отделений Binance начали и регуляторы ряда других стран, включая Францию, Канаду и Австралию. В июне и июле из Binance ушли сразу несколько представителей топ-менеджмента.

Комментируя решение об уходе Брайана Шродера, в Binance.US заявили, что принятые меры «обеспечат Binance.US более семи лет финансового развития и позволят нам продолжать обслуживать клиентов нашей криптовалютной биржи». Как отметила компания, «агрессивные попытки SEC сломать нашу индустрию и последствия этого для нашего бизнеса имеют реальные последствия для американских рабочих мест и инноваций, и эта ситуация печальный тому пример».

Алена Миклашевская

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